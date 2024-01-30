Кто поставил помощь Киеву на стоп: Почему Венгрия блокирует Украину, а помогает России Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему Брюссель не сможет выпороть венгров, которые наложили вето на помощь Украине и не собираются хоронить свою экономику во имя борьбы с Россией. 29 января, 21:40 Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Почему ЕС угрожает Венгрии

Как известно, Венгрия заблокировала выделение денег для Украины со стороны Евросоюза. Начала делать это ещё на саммите ЕС в прошлом году и продолжает сейчас. И, скажу ужасное (шутка), Венгрия даже отказалась осуждать поставки северокорейских ракет в Россию. Как говорили в фильме "Джанго освобождённый": что этот венгр себе позволяет?! Вообще немыслимо. Нежелание голосовать "как все" в демократических системах недопустимо.

Здание венгерского парламента, Будапешт. Фото © Shutterstock

В ответ брюссельские евробюрократы начали грозить всяческими карами, начиная с "мы подорвём экономику Венгрии" и заканчивая попытками лишения Будапешта права голоса. Я, наивный, думал, что "консенсус" — это когда все согласны. А, оказывается, это когда "всех несогласных лишают права голоса без законного для этого основания".

Помнится, была одна организация, которая аналогично пыталась оставить Россию без права голоса в своём составе, — называлась ПАСЕ. В результате Москва из этой организации вышла, взносы платить перестала, и, что характерно, в последнее время от этой конторы никаких особых заявлений не видно и не слышно. Это вполне логично, ибо один из основных смыслов существования всей этой шарашки был в предоставлении площадки для взаимодействия Россия – ЕС. И без нас там, в общем-то, делать особо нечего.

В общем, евробюрократы вытащили целую "стратегию удушения Венгрии" (ничего не напоминает? "План анаконды", "экономики, порванные в клочья", "санкциями задушим") на случай, если она откажется слиться в русофобском экстазе с остальным Еврорейхом. Стратегия предусматривает "использование экономических проблем Венгрии, включая высокий государственный дефицит, высокую инфляцию, слабую валюту и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга".

Как говорил мой любимый капитан Алёхин, "не могу понять". Экономические проблемы у Венгрии, высокий государственный дефицит у неё же, инфляция тоже — но бастуют при этом фермеры и транспортники во Франции, Германии, Бельгии и Польше. А в Венгрии, что характерно, не бастуют. Как так-то? Или, как сейчас модно, "кик тик-то?" (украинский. — Прим. Лайфа). Как говорил уже Штирлиц, "нет связки".

Почему у ЕС не получится задушить Будапешт экономически

В стратегии, кстати, не сказано, сколько Венгрия платит в бюджет ЕС, а сколько получает. Если бы было выгодно — наверняка упомянули бы. Но молчат. Видимо, всё не столь однозначно. Есть подозрение, что будет как с Донбассом, который был главным донором и кормильцем бюджета Украины, но как его потеряли, то начали орать, что это убыточный и дотационный регион. Украинство головного мозга — оно ведь именно такое.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан конфликтует с главой США Джо Байденом уже давно. Фото © ТАСС / AP / Michel Euler

В ответ министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не поддаётся давлению. "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС и отвергает попытки других сторон сделать это", — добавил Бока.

Нужно понимать, что Орбан — это очень крутой венгерский перец. У него личный конфликт с Байденом, они друг дружку неоднократно обзывали "бандитами" и обменивались другими милыми выражениями. И Орбану очень выгодно в экономическом плане дружить с Россией. Поэтому на слабо его взять не получится, а экономически перебить выгоду от нормальных отношений с Россией Брюсселю будет крайне сложно — у него просто нет необходимых для этого ресурсов (физических ресурсов, а не виртуальных денег).

В целом ситуация на Западе уже послужила основанием для создания свежего анекдота про западных правителей: Макрон: У меня фермеры блокируют Париж, приходится отбиваться бронетехникой. Шольц: У меня промышленности уже не осталось, минус пять металлургических заводов за год. Байден: У меня в Техасе вооружённая нацгвардия подняла бунт, и их поддержала половина штатов. Макрон: Так что будем делать? Байден: Конечно же, помогать Украине! Прекрасный план. Надёжный, как швейцарские часы (с).

Авторы Александр Роджерс