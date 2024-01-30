Главный дипломат Украины заявил о недоверии в отношениях с Венгрией

В отношениях Украины и Венгрии присутствует недоверие в силу некоторых обстоятельств. Такое признание в беседе с агентством "Укринформ" сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, состоявшейся 29 января в Ужгороде.

"Мы откровенно поговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу всё. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним — в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы всё это проговорили, я считаю, очень важно", — заявил глава украинской дипломатии.

Также он отметил, что в беседе с Сийярто затрагивались вопросы будущей встречи Владимира Зеленского, премьер-министра Венгрии и прав национальных меньшинств страны на Украине. Кулеба подчеркнул, что речь шла и о конфликте на Украине: он объяснил киевскую позицию, согласно которой сейчас "нет смысла садиться за стол переговоров". Сийярто, в свою очередь, разъяснил ему, как венгерская сторона представляет себе достижение мира между РФ и Незалежной, и почему венгры продолжают поддерживать отношения с русскими. Руководитель украинского МИД назвал встречу полезной и актуальной.