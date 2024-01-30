Сийярто попросил Украину возобновить транзит российской нефти в Европу

Министр торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с просьбой возобновить транзит российской нефти в Центральную Европу. Это произошло в ходе его переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Незалежной Андреем Ермаком в Ужгороде.

"Я попросил своих украинских партнёров обеспечить надёжную транспортировку нефти по территории их страны", — заявил Сийярто на совместной пресс-конференции, транслировавшейся на телеканале М1.

Сийярто также отметил, что Будапешту и Киеву предстоит долгий путь для восстановления доверия, но Венгрия готова проделать соответствующую работу.