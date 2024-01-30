Сийярто попросил Украину возобновить транзит российской нефти в Европу
Министр торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с просьбой возобновить транзит российской нефти в Центральную Европу. Это произошло в ходе его переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Незалежной Андреем Ермаком в Ужгороде.
"Я попросил своих украинских партнёров обеспечить надёжную транспортировку нефти по территории их страны", — заявил Сийярто на совместной пресс-конференции, транслировавшейся на телеканале М1.
Сийярто также отметил, что Будапешту и Киеву предстоит долгий путь для восстановления доверия, но Венгрия готова проделать соответствующую работу.
Ранее Петер Сийярто назвал выделение денег Украине психозом. Венгерский политик отметил, что этот военный конфликт не сможет завершиться на поле боя, а его продолжение повлечёт за собой лишь новые разрушения и жертвы.
Getty Images / Cem Ozdel