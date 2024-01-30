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29 января, 23:26

Сийярто попросил Украину возобновить транзит российской нефти в Европу

Министр торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с просьбой возобновить транзит российской нефти в Центральную Европу. Это произошло в ходе его переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Незалежной Андреем Ермаком в Ужгороде.

"Я попросил своих украинских партнёров обеспечить надёжную транспортировку нефти по территории их страны", — заявил Сийярто на совместной пресс-конференции, транслировавшейся на телеканале М1.

Сийярто также отметил, что Будапешту и Киеву предстоит долгий путь для восстановления доверия, но Венгрия готова проделать соответствующую работу.

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Ранее Петер Сийярто назвал выделение денег Украине психозом. Венгерский политик отметил, что этот военный конфликт не сможет завершиться на поле боя, а его продолжение повлечёт за собой лишь новые разрушения и жертвы.

Обложка ©

Getty Images / Cem Ozdel

Александр Рыбаков
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