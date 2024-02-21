Мадуро сообщил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обложка © t.me / МИД России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Во время встречи глава Боливарианской Республики признался, что хотел бы приехать в Москву сразу же после выборов президента России.
На мероприятии венесуэльский лидер поинтересовался, когда россияне будут выбирать главу государства. На это российский министр ему ответил, что выборы пройдут 17 марта.
"Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву", — заявил Мадуро.
Напомним, что Лавров продолжает своё турне по странам Латинской Америки. Вчера, 20 февраля, он прибыл в Каракас. А до Венесуэлы российский дипломат был в Гаване, где его принял президент Кубы Мигель Диас-Канель.