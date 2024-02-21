Мадуро сообщил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Во время встречи глава Боливарианской Республики признался, что хотел бы приехать в Москву сразу же после выборов президента России.

На мероприятии венесуэльский лидер поинтересовался, когда россияне будут выбирать главу государства. На это российский министр ему ответил, что выборы пройдут 17 марта.