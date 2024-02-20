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20 февраля, 04:25

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу

Глава МИД Сергей Лавров прилетел в Каракас

После Кубы глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров направился в Венесуэлу. Как сообщила утром 20 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, самолёт с главой МИД на борту благополучно приземлился в Каракасе.

Лавров прилетел в Каракас. Видео © t.me / Мария Захарова

"Сергей Лавров прибыл в Каракас", — написала Захарова в посте, прикрепив к нему видеозапись прилёта российского министра.

По словам официального представителя МИД, в Каракасе Лавров встретится со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Помимо того, у дипломата состоится встреча с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро.

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Напомним, что Лавров продолжает своё турне по странам Латинской Америки. Так, до Венесуэлы российский дипломат был в Гаване, где его принял президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Обложка ©

t.me / Мария Захарова

Алексей Соловьёв
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