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Лавров заявил о провале попыток Запада "украинизировать" повестку в G20

22 февраля, 16:31
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry

Запад попробовал свести к украинскому вопросу темы обсуждений на встрече "Группы двадцати" (G20), однако многие страны Глобального Юга на провокацию не повелись. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров "Группы двадцати" увести дискуссию от рассмотрения вот этого ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима, на голословное обвинение Российской Федерации и всячески украинизировать повестку дня эти попытки развивающимися странами, большинством стран Глобального Юга не поддерживаются", пояснил дипломат.

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Как уже рассказывал Life.ru, в настоящее время глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в латиноамериканском турне. Накануне он прибыл в Рио-де-Жанейро. Дипломат представил российские оценки глобальных вызовов на заседании на полях министерского заседания G20.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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