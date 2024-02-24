В Конгрессе заявили об отмывании денег из переданной Киеву помощи
Конгрессмен Гаетц: Переданная Киеву помощь разошлась по столицам отмывания денег
Многомиллиардные пакеты финансовой помощи Украине в конечном счёте расползлись по мировым столицам отмывания денег. Такое заявление сделал американский конгрессмен Мэтт Гаетц.
Объясняя нежелание Палаты представителей согласовывать новые меры поддержки Киева, законодатель напомнил, что прошлый спикер Кевин Маккарти одобрил отправку Незалежной 115 миллиардов долларов. При этом львиная доля этой суммы оказалась далеко за пределами Украины.
"Как мы сейчас видим, [переданные средства] растекаются по мировым столицам отмывания денег", — заявил Гаетц на конференции во Флориде.
А тем временем Владимир Зеленский начал угрожать Соединённым Штатам, которые свернули программу поддержки Украины. Политик заявил, что Вашингтон рискует утратить роль стратегического партнёра Киева, если не возобновит денежный поток.
ТАСС / Zuma