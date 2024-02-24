В Конгрессе заявили об отмывании денег из переданной Киеву помощи

Многомиллиардные пакеты финансовой помощи Украине в конечном счёте расползлись по мировым столицам отмывания денег. Такое заявление сделал американский конгрессмен Мэтт Гаетц.

Объясняя нежелание Палаты представителей согласовывать новые меры поддержки Киева, законодатель напомнил, что прошлый спикер Кевин Маккарти одобрил отправку Незалежной 115 миллиардов долларов. При этом львиная доля этой суммы оказалась далеко за пределами Украины.

"Как мы сейчас видим, [переданные средства] растекаются по мировым столицам отмывания денег", — заявил Гаетц на конференции во Флориде.