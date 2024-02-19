Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины
Премьер Шмыгаль попросил денег на "украинское экономическое чудо"
Правительство Украины изучает опыт поствоенного восстановления Японии, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. По его словам, в ходе тематической конференции в Токио он рассказал о сферах, в которые местный бизнес может вложить средства. В мероприятии также принимал участие его коллега из азиатского государства Фумио Кисида.
"Правительство изучает опыт японской модернизации, <...> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Ранее стало известно о намерении Японии выдать Украине грант на 106 миллионов долларов после двусторонней встречи, на которой будет обсуждаться восстановление Незалежной. На мероприятии планируется обсудить, в частности, разминирование земель и искоренение коррупции.
ТАСС / AP / Kazuhiro Nogi