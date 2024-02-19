Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины

Правительство Украины изучает опыт поствоенного восстановления Японии, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль. По его словам, в ходе тематической конференции в Токио он рассказал о сферах, в которые местный бизнес может вложить средства. В мероприятии также принимал участие его коллега из азиатского государства Фумио Кисида.