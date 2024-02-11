Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов 11 февраля, 09:35 Shutterstock

Япония хочет выплатить Киеву грант в размере 15,8 миллиарда иен (106 миллионов долларов) после двусторонней встречи 19 февраля, на которой будет обсуждаться восстановление Украины. Об этом пишет агентство Kyodo.

На мероприятии японские власти собираются обозначить семь направлений сотрудничества с Киевом, уточняет газета Sankei. В частности, Токио хочет поучаствовать в разминировании украинских земель, развитии сельского хозяйства и IT-сектора, а также помочь с ремонтом объектов инфраструктуры и с искоренением коррупции. На данный момент Япония уже оказала Украине поддержку на 7,6 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Япония внесёт в фонд НАТО 37 миллионов долларов на противодронные системы для Украины. Таким образом Токио собирается "подчеркнуть позицию Японии по продолжению поддержки Киева" на фоне усталости мира.

Авторы Татьяна Миссуми