Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Конгресс одобрил награду Байдена для Эрдогана за возвращение Украине главарей "Азова"*

Песков рассказал, кто был инициатором интервью Карлсона с Путиным

Мэр Тольятти назвал возможную причину крупного пожара в гостиничном комплексе

Крупнейшую птицефабрику Сахалина закрыли на карантин из-за опасной болезни

Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Онкобольной Карл III прервал молчание после страшного диагноза

Скатились до шантажа: ЕС пригрозил Венгрии экономическими репрессиями из-за Украины

Обнаружены тела всех трёх членов экипажа вертолёта Ми-8, упавшего в Карелии

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку

"Принцип взаимности": В МИД РФ подтвердили разрыв договоров аренды с Посольством Украины

Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов

11 февраля, 09:35

Shutterstock

Япония хочет выплатить Киеву грант в размере 15,8 миллиарда иен (106 миллионов долларов) после двусторонней встречи 19 февраля, на которой будет обсуждаться восстановление Украины. Об этом пишет агентство Kyodo.

На мероприятии японские власти собираются обозначить семь направлений сотрудничества с Киевом, уточняет газета Sankei. В частности, Токио хочет поучаствовать в разминировании украинских земель, развитии сельского хозяйства и IT-сектора, а также помочь с ремонтом объектов инфраструктуры и с искоренением коррупции. На данный момент Япония уже оказала Украине поддержку на 7,6 миллиарда долларов.

США могут сами испортить впечатление о себе у союзников из-за Украины
США могут сами испортить впечатление о себе у союзников из-за Украины

Ранее сообщалось, что Япония внесёт в фонд НАТО 37 миллионов долларов на противодронные системы для Украины. Таким образом Токио собирается "подчеркнуть позицию Японии по продолжению поддержки Киева" на фоне усталости мира.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!