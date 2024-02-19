Послание Зеленского на конференции по Украине в Токио было отменено

На конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, открывшейся в понедельник в Токио, планировалось показать видеопослание Владимира Зеленского, однако позже трансляция была отменена. Об этом сообщили модераторы мероприятия.

"Изначально планировалось показать видеопослание Зеленского, однако по причинам с украинской стороны трансляция была отменена", — заявили они на YouTube-канале, не уточнив, с чем именно это связано.

В конференции помимо политиков участвуют представители бизнеса, имеющие отношение к информационным технологиям, энергетике, сельскому хозяйству и другим сферам. Открыли мероприятие премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль, находящийся в Токио с визитом. Позже предполагается обмен меморандумами о сотрудничестве.