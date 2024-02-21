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21 февраля, 10:29

Немцы раскрыли ошеломительные потери от конфликта на Украине

DIW: ФРГ потеряла свыше 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине

ФРГ потеряла из-за украинского конфликта свыше 200 миллиардов евро в основном из-за роста тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

"Прежде всего высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на два с половиной процентных пункта, или 100 миллиардов евро, в 2022 году и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня", — указал он в беседе с Rheinische Post.

По словам Фрацшера, неспокойная обстановка в Незалежной сломала цепочки поставок и создала сложности для мировой экономики. При этом сильнее всего последствия ощутили немцы с низкими доходами, которым приходится сильно "затягивать пояса", пока государство поддерживает энергоёмкие компании.

Германии предрекли упадок в промышленности
Германии предрекли упадок в промышленности

Ранее о том, что последствия конфликта на Украине сильно ударили по ФРГ, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Он признал, что Берлин не был готов к кризису.

Обложка ©

Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert

Никита Осипов
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