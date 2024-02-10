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10 февраля, 15:49

Германии предрекли упадок в промышленности

Bloomberg: Германия переживает последние дни в статусе промышленной сверхдержавы

Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. К печальному положению страну привела конкуренция со стороны США, а также снижение поставок российского газа, пишет агентство Bloomberg.

Ещё одной причиной упадка можно считать "политическую парализацию, охватившую Берлин", отмечается в материале. В публикации говорится, что "дни Германии в качестве промышленной сверхдержавы, вероятно, подходят к завершению". Как считают обозреватели издания, объём промышленного производства "в крупнейшей экономике Европы снижается с 2017 года и этот спад только ускоряется".

"Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию", — сказал Стефан Клеберт, гендиректор GEA Group AG, компании – поставщика производственного оборудования.

В статье отмечается, что промышленная машина Германии столкнулась с серьёзными проблемами из-за стремления США конкурировать со своими трансатлантическими союзниками, а также из-за угасающего интереса Китая к немецким товарам. При этом отсутствие доступа к большим объёмам дешевого российского природного газа стало последним ударом для некоторых производителей тяжёлой промышленности.

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А ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что экономика Германии становится всё менее привлекательной и конкурентоспособной сразу в целых секторах. При этом Правительство ФРГ в то же время стремится увести внимание от этой проблемы, создавая для населения образ врага в лице России.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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