Шольц заявил, что последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии
Последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава немецкого правительства признал, что Берлин не был готов к кризису.
"Последствия <...> [конфликта] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены", — сказал Шольц в ходе конференции Федерального объединения работодателей Германии.
Канцлер добавил, что Берлин быстро принял необходимые меры для выправления ситуации. В частности, он имеет в виду строительство терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ) "за рекордное время".
Ранее агентство Bloomberg констатировало: Германия буквально доживает последние дни в статусе промышленной сверхдержавы. Причиной называется конкуренция со стороны США, а также снижение поставок российского газа.
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