В Кремле жёстко отреагировали на призывы Борреля о расследовании по Навальному*
Песков: Москва не воспринимает требования Борреля о расследовании по Навальному*
Москва не станет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального*. С таким заявлением во вторник, 20 февраля, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля", — отметил он в беседе с журналистами.
Ранее Боррель призвал РФ "разрешить" провести "прозрачное" расследование смерти Навального*.
Как сообщал Life.ru, 16 февраля стало известно о смерти Навального*. Он умер в колонии в ЯНАО, почувствовав себя плохо после прогулки. Медики полчаса проводили реанимационные действия, но спасти заключённого не удалось.
В 2023 году Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
ТАСС / IMAGO / Aleksander Kalka