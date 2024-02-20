В Кремле жёстко отреагировали на призывы Борреля о расследовании по Навальному*

Москва не станет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального*. С таким заявлением во вторник, 20 февраля, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля", — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее Боррель призвал РФ "разрешить" провести "прозрачное" расследование смерти Навального*.

В 2023 году Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.