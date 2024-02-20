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20 февраля, 10:09

В Кремле жёстко отреагировали на призывы Борреля о расследовании по Навальному*

Песков: Москва не воспринимает требования Борреля о расследовании по Навальному*

Москва не станет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального*. С таким заявлением во вторник, 20 февраля, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля", — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее Боррель призвал РФ "разрешить" провести "прозрачное" расследование смерти Навального*.

Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*
Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Как сообщал Life.ru, 16 февраля стало известно о смерти Навального*. Он умер в колонии в ЯНАО, почувствовав себя плохо после прогулки. Медики полчаса проводили реанимационные действия, но спасти заключённого не удалось.

В 2023 году Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Aleksander Kalka

Никита Осипов
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