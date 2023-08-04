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4 августа, 14:08

Навальный получил 19 лет строгого режима по делу об экстремизме

Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Выездное заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

Вынесение нового приговора Алексею Навальному. Видео © LIFE

"Назначить Навальному А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима", — зачитал приговор судья Андрей Суворов.

Навальный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нём, то есть по части 3 статьи 282.1 Уголовного кодекса России. А ещё в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Обвинитель требовал дать обвиняемому за это 19 лет.

В колониях особого режима созданы более жёсткие условия содержания осуждённых. Так, у них ещё сильнее ограничена свобода передвижения, коммуникации и проведения личного времени.

Напомним, Навальный уже отбывает срок в колонии строгого режима по делам о мошенничестве и неуважении к судье.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Андрей Григорьев
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