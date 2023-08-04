Навальный получил 19 лет строгого режима по делу об экстремизме
Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Выездное заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.
Вынесение нового приговора Алексею Навальному. Видео © LIFE
"Назначить Навальному А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима", — зачитал приговор судья Андрей Суворов.
Навальный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нём, то есть по части 3 статьи 282.1 Уголовного кодекса России. А ещё в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Обвинитель требовал дать обвиняемому за это 19 лет.
В колониях особого режима созданы более жёсткие условия содержания осуждённых. Так, у них ещё сильнее ограничена свобода передвижения, коммуникации и проведения личного времени.
Напомним, Навальный уже отбывает срок в колонии строгого режима по делам о мошенничестве и неуважении к судье.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko