Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о смерти Алексея Навального* в ИК-3 "Полярный волк" в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Путину доложили о смерти Навального* в колонии. Видео © LIFE

"Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает все шаги, которые нужно принимать в такой ситуации, по тем правилам, которые существуют. Больше ничего не могу сказать", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос Лайфа.

Напомним, что 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.