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Алексей Навальный* умер в колонии

УФСИН сообщило о смерти Навального*

16 февраля, 11:21
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Алексей Навальный*. Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Алексей Навальный*. Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

В колонии в ЯНАО умер Алексей Навальный*. Об этом сообщает региональное УФСИН. После прогулки в ИК-3 "Полярный волк" в посёлке Харп он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

"16.02.2024 года в исправительной колонии № 3 осуждённый Навальный А.А.* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", говорится в сообщении.

Реанимационные мероприятия результатов не дали, и врачи скорой констатировали смерть. Причины устанавливаются. Навальному* было 47 лет.

Напомним, что 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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