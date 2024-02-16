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Врачи пытались реанимировать Алексея Навального* более получаса

16 февраля, 14:19
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Алексей Навальный*. Обложка © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Алексей Навальный*. Обложка © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Медики более получаса пытались реанимировать Алексея Навального*, который скончался сегодня в колонии в ЯНАО. По данным SHOT, скорая приехала через семь минут из филиала Лабытнангской горбольницы в посёлке Харп, где и находится ИК-3. Расстояние между ними — менее километра.

Врачи оперативно проследовали к Навальному* (на это потребовалось ещё две минуты), в это время медперсонал исправительного учреждения уже проводил реанимационные мероприятия. Медики продолжали откачивать Навального* ещё около получаса. Однако в 12:17 (мск) констатировали смерть.

Путину доложили о смерти Навального* в колонии
Путину доложили о смерти Навального* в колонии

Напомним, сегодня, 16 февраля, стало известно, что в колонии в ЯНАО умер Алексей Навальный*. По данным регионального УФСИН, после прогулки в ИК-3 "Полярный волк" в посёлке Харп он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия результатов не дали, и врачи скорой констатировали смерть. Навальному* было 47 лет.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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