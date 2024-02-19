Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Высказывания политиков на Западе по теме смерти Алексея Навального* являются хамскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ведётся расследование, выполняются все необходимые действия.

"В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления", — отметил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что подобные заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб президенту России Владимиру Путину, но абсолютно не красят их авторов.

Также Песков подчеркнул, что ситуация с выдачей тела Навального* не является вопросом Кремля. В Администрации Президента не могут ответить на вопрос, когда тело выдадут родственникам покойного.

В 2023 году Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.