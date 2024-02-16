Песков назвал оголтелыми заявления Запада о причинах смерти Навального*
Алексей Навальный*. Обложка © ТАСС / AP
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал оголтелыми и неприемлемыми заявления западных политиков, которые, не имея никаких доказательств, выдвигают версии о причинах смерти Алексея Навального*. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с Life.ru.
Дмитрий Песков назвал оголтелыми заявления Запада о смерти Навального*. Видео © Life.ru
"Нет заявления медиков, нет информации от медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, то есть нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления [со стороны Запада]. Ну очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы", — отметил Песков.
Напомним, сегодня, 16 февраля, стало известно о смерти Навального*. Он скончался в колонии ЯНАО, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако не смогли спасти заключённого.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.