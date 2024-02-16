Песков назвал оголтелыми заявления Запада о причинах смерти Навального*

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал оголтелыми и неприемлемыми заявления западных политиков, которые, не имея никаких доказательств, выдвигают версии о причинах смерти Алексея Навального*. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с Life.ru.

"Нет заявления медиков, нет информации от медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, то есть нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления [со стороны Запада]. Ну очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы", — отметил Песков.