"Сделайте Америку вновь великой, господин президент!": Орбан встретился с Трампом в его поместье

Глава венгерского правительства Виктор Орбан навестил бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой".

"Сделайте Америку вновь великой, господин президент!", — написал Орбан в своём посте с фото.

Стоит отметить, что также европейский политик сопроводил фото подписью "Миротворцы", сделанной на его родном венгерском языке. Сообщалось, что в рамках своего визита премьер хотел обсудить с без пяти минут кандидатом от Республиканской партии США на ноябрьских президентских выборах пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Правительство Венгрии не скрывает того, что ожидает возвращения Трампа в Белый дом, а также связанные с этим дальнейшие продвижения в решении украинского конфликта.

Помимо этого, в прибывшую к миллиардеру делегацию вместе с Орбаном вошли руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, политический советник премьер-министра Балаж Орбан и посол Венгрии в Вашингтоне Саболч Такач. По словам пресс-секретаря главы правительства этой европейской страны Берталана Хаваши, беседа в Мар-а-Лаго длилась около часа.