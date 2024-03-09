"Сделайте Америку вновь великой, господин президент!": Орбан встретился с Трампом в его поместье
Орбан опубликовал фото с Трампом и попросил его "сделать Америку снова великой"
Премьер Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Orbán Viktor
Глава венгерского правительства Виктор Орбан навестил бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой".
"Сделайте Америку вновь великой, господин президент!", — написал Орбан в своём посте с фото.
Стоит отметить, что также европейский политик сопроводил фото подписью "Миротворцы", сделанной на его родном венгерском языке. Сообщалось, что в рамках своего визита премьер хотел обсудить с без пяти минут кандидатом от Республиканской партии США на ноябрьских президентских выборах пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Правительство Венгрии не скрывает того, что ожидает возвращения Трампа в Белый дом, а также связанные с этим дальнейшие продвижения в решении украинского конфликта.
Помимо этого, в прибывшую к миллиардеру делегацию вместе с Орбаном вошли руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, политический советник премьер-министра Балаж Орбан и посол Венгрии в Вашингтоне Саболч Такач. По словам пресс-секретаря главы правительства этой европейской страны Берталана Хаваши, беседа в Мар-а-Лаго длилась около часа.
Несколько дней назад Life.ru писал, что Орбан совершит визит во Флориду для встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал министр иностранных дел европейского государства Петер Сийярто, политики планируют обсудить способы мирного урегулирования конфликта на Украине.