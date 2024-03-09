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9 марта, 04:48

"Сделайте Америку вновь великой, господин президент!": Орбан встретился с Трампом в его поместье

Орбан опубликовал фото с Трампом и попросил его "сделать Америку снова великой"

Премьер Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Orbán Viktor

Премьер Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Orbán Viktor

Глава венгерского правительства Виктор Орбан навестил бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой".

"Сделайте Америку вновь великой, господин президент!", — написал Орбан в своём посте с фото.

Стоит отметить, что также европейский политик сопроводил фото подписью "Миротворцы", сделанной на его родном венгерском языке. Сообщалось, что в рамках своего визита премьер хотел обсудить с без пяти минут кандидатом от Республиканской партии США на ноябрьских президентских выборах пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Правительство Венгрии не скрывает того, что ожидает возвращения Трампа в Белый дом, а также связанные с этим дальнейшие продвижения в решении украинского конфликта.

Помимо этого, в прибывшую к миллиардеру делегацию вместе с Орбаном вошли руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, политический советник премьер-министра Балаж Орбан и посол Венгрии в Вашингтоне Саболч Такач. По словам пресс-секретаря главы правительства этой европейской страны Берталана Хаваши, беседа в Мар-а-Лаго длилась около часа.

Украине предрекли "удар милосердия" при избрании Трампа президентом США
Украине предрекли "удар милосердия" при избрании Трампа президентом США

Несколько дней назад Life.ru писал, что Орбан совершит визит во Флориду для встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал министр иностранных дел европейского государства Петер Сийярто, политики планируют обсудить способы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Алексей Соловьёв
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