Орбан во Флориде обсудит с Трампом урегулирование украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит визит во Флориду для встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Политики планируют обсудить способы мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел европейского государства Петер Сийярто.

"Что мы определённо хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы", — рассказал он РИА "Новости".

По словам дипломата, Будапешт видит в возможном избрании Трампа новым главой Белого дома ключ к скорейшей остановке кровопролития. Если бы американцы не выбрали Джо Байдена в 2020 году, бойни на Украине могло не быть, считает Сийярто.

"Так что если вы спросите, при ком можно было бы вернуть мир к глобальной безопасности и при ком можно будет улучшить американо-венгерские отношения, то, очевидно, это президент Трамп", — подытожил Сийярто.