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9 апреля, 21:53

Зеленский сообщил, что Трампа пригласили посетить Украину

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом в случае его визита в Киев

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский сообщил, что бывшему американскому лидеру Дональду Трампу было направлено приглашение посетить Украину. Об этом он заявил в беседе с газетой Bild.

"Сам я ему не звонил. Мы пригласили его на Украину как публично, так и негласно. Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определённые выводы. Я определённо готов с ним встретиться", — заявил Зеленский.

Также он прокомментировал заявление Трампа о том, что он может заставить Украину уступить Крым и Донбасс. Идею эту Зеленский воспринял скептически, но признал, что у бывшего президента США действительно может быть свой подход к прекращению конфликта.

"Если у Трампа действительно есть свой собственный подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею", — добавил Зеленский.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп выступает за мирное решение украинского конфликта и является противником отправки Киеву военной помощи. Миллиардер неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он урегулирует ситуацию в Незалежной. Также Трамп уверен, что при его правлении конфликта на Украине не произошло бы.

Оксана Попова
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