Зеленский сообщил, что Трампа пригласили посетить Украину

Владимир Зеленский сообщил, что бывшему американскому лидеру Дональду Трампу было направлено приглашение посетить Украину. Об этом он заявил в беседе с газетой Bild.

"Сам я ему не звонил. Мы пригласили его на Украину как публично, так и негласно. Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определённые выводы. Я определённо готов с ним встретиться", — заявил Зеленский.

Также он прокомментировал заявление Трампа о том, что он может заставить Украину уступить Крым и Донбасс. Идею эту Зеленский воспринял скептически, но признал, что у бывшего президента США действительно может быть свой подход к прекращению конфликта.

"Если у Трампа действительно есть свой собственный подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею", — добавил Зеленский.