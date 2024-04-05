"Мы выходим": Трамп готовит НАТО неприятный сюрприз

Бывший американский лидер Дональд Трамп завершит начатое на первом президентском сроке и выведет Соединённые Штаты из НАТО при победе на предстоящих выборах. Такой сценарий допустил экс-советник 45-го главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам политика, Трамп всерьёз нацелен на выход из альянса, несмотря на попытки "торговаться" с остальными членами блока. Экс-президент лишь добивается того, чтобы партнёры США посильнее раскошелились на НАТО.

"Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать: "Сегодня мы выходим". Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока", — сказал Болтон в эфире YouTube-канала MeidasTouch.