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5 апреля, 01:16

"Мы выходим": Трамп готовит НАТО неприятный сюрприз

Экс-советник Болтон: Трамп выведет США из НАТО в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп завершит начатое на первом президентском сроке и выведет Соединённые Штаты из НАТО при победе на предстоящих выборах. Такой сценарий допустил экс-советник 45-го главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам политика, Трамп всерьёз нацелен на выход из альянса, несмотря на попытки "торговаться" с остальными членами блока. Экс-президент лишь добивается того, чтобы партнёры США посильнее раскошелились на НАТО.

"Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать: "Сегодня мы выходим". Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока", — сказал Болтон в эфире YouTube-канала MeidasTouch.

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Поражение Трампа в ноябрьской президентской гонке будет означать для США только одно — катастрофу. Об этом ранее заявил миллиардер Илон Маск, обещавший не голосовать за Джо Байдена.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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