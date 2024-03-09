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9 марта, 09:01

Болтон призвал Трампа посеять хаос в ООН вместо НАТО

Дональд Трамп и Джон Болтон. Обложка © ТАСС / Abaca Press / ABACA / Douliery Olivier

Дональд Трамп и Джон Болтон. Обложка © ТАСС / Abaca Press / ABACA / Douliery Olivier

В случае победы на выборах президента США Дональду Трампу следует заняться ослаблением ООН, а не НАТО. Об этом заявил бывший советник экс-главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, предложение о "двухуровневом" устройстве опасно для альянса, так как не все страны – члены военного блока могут тратить на вооружённые силы по 2% от ВВП для гарантии коллективной обороны.

Например, та же Исландия вообще не имеет регулярной армии, из-за чего она и не вкладывается в оборону. Болтон интересуется: может ли тогда Запад уступить островное государство России или Китаю с перспективой появления там их военных. Таким образом, продолжает он, вместо дестабилизации НАТО Трампу следует обратить внимание на "более враждебную" всемирную организацию.

"Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы снести десять верхних этажей здания секретариата ООН и это ничего бы не изменило. Всё [с тех пор] стало только хуже", — написал он в колонке для The Wall Street Journal.

Евросоюз прощается с НАТО, ожидая президентства Трампа
Евросоюз прощается с НАТО, ожидая президентства Трампа

Напомним, по данным Bloomberg, в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп намерен реформировать НАТО. Эксцентричного политика не устраивает пятая статья устава альянса о коллективной обороне. Трамп хочет, чтобы она работала только для тех стран, что выполняют цели по взносам на оборону.

Матвей Константинов
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