Евросоюз прощается с НАТО, ожидая президентства Трампа

Лидеры стран ЕС активно готовятся к возможному избранию Дональда Трампа президентом США. В частности, прорабатывается возможность создания альтернативного военного блока на замену НАТО, рассказали европейские чиновники изданию Washington Post.

Собеседники газеты уточнили, что слабость нынешнего американского лидера Джо Байдена вселяет в Брюссель ужас, как и перспектива повторения президентства Трампа. Последний, считают в ЕС, представляет настоящую угрозу для трансатлантических отношений. Об этом говорят, например, недавние высказывания политика о нежелании защищать союзников по НАТО, если те не оплачивают взносы.

"После этих заявлений Трампа должностные лица стран ЕС в закрытом режиме обсуждали создание дополнения к НАТО, охватывающего континент, которое работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности, но также могло бы служить заслуживающей доверия альтернативой, если гарантии США отозваны", — рассказали источники WP.