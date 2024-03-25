"Америке конец": Илон Маск раскрыл фатальный для США исход президентских выборов
Маск пообещал проголосовать за Трампа, чтобы США не наступил конец
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, кому отдаст свой голос на предстоящих выборах президента США. По словам миллиардера, его поддержка достанется бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.
Бизнесмен напомнил, что всего несколько лет назад он полностью выступал на стороне Демократической партии. Однако если "синие" одержат верх и на этот раз, Соединённые Штаты обречены на катастрофу.
"Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", — написал Маск в социальной сети Х.
О риске уничтожения США по вине действующего президента Джо Байдена ранее предупреждал и сам Трамп. Если 81-летний политик останется у власти, страна обречена на поражение в третьей мировой войне, заявлял бывший глава Белого дома.
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