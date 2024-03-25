"Америке конец": Илон Маск раскрыл фатальный для США исход президентских выборов

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, кому отдаст свой голос на предстоящих выборах президента США. По словам миллиардера, его поддержка достанется бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Бизнесмен напомнил, что всего несколько лет назад он полностью выступал на стороне Демократической партии. Однако если "синие" одержат верх и на этот раз, Соединённые Штаты обречены на катастрофу.