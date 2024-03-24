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24 марта, 03:34

Дональд Трамп выиграл республиканские праймериз в Луизиане

Промежуточные внутрипартийные выборы республиканцев в Луизиане завершились победой 45-го президента США Дональда Трампа. Иного результата быть не могло — все конкуренты-однопартийцы политика давно сняли свои кандидатуры, сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, на территории штата в субботу также прошли и демократические праймериз. Там прогнозируемое большинство голосов досталось действующему американскому лидеру Джозефу Байдену. Несмотря на то, что исход промежуточных выборов в оставшихся штатах прогнозируем, эксперты продолжают наблюдать за праймериз и изучать их на предмет явки или признаков протеста избирателей, подчеркнули в AP.

Трамп бросил Байдену вызов и загнал Белый дом в тупик
Трамп бросил Байдену вызов и загнал Белый дом в тупик

В преддверии ноябрьских выборов Байден и Трамп продолжают обмениваться взаимными оскорблениями, подогревая электорат. Так, бывший глава Белого дома назвал конкурента президентом с самым низким IQ за всю историю США. Кандидат от демократов в ответ обвинил предшественника в "преклонении" перед Владимиром Путиным.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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