Трамп поднял на смех предвыборный ролик Байдена и выпустил свою версию

Ролик команды Трампа под названием "Немолодой парень" был выложен в соцсети Trusth Socail и распространён в социальных сетях. В нём были собраны неловкие моменты падений и неадекватного поведения 81-летнего Байдена, которые попали на видео и подверглись критике общественности.

Как уже рассказывал Life.ru, Байден в предвыборном ролике попытался использовать критику своего возраста как преимущество в борьбе за голоса избирателей. В 60-секундном видео политик не отрицает, что уже не молод. Напомним, что выборы президента США пройдут 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад, — Джо Байден и Дональд Трамп.