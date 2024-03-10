Регион

Уведомления отключены

9 марта, 22:51

Трамп поднял на смех предвыборный ролик Байдена и выпустил свою версию

Штаб Трампа ответил на предвыборный ролик Байдена подборкой его казусов

Штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа обнародовал видеоподборку с падениями и ляпами действующего президента США Джо Байдена. Шуточное видео было выпущено в ответ на предвыборный ролик Байдена.

Видеоподборка ляпов президента США Джо Байдена от предвыборного штаба экс-главы Америки Дональда Трампа. Видео © X / Winslow20Don

Ролик команды Трампа под названием "Немолодой парень" был выложен в соцсети Trusth Socail и распространён в социальных сетях. В нём были собраны неловкие моменты падений и неадекватного поведения 81-летнего Байдена, которые попали на видео и подверглись критике общественности.

Байден ответил на идею Трампа провести дебаты
Байден ответил на идею Трампа провести дебаты

Как уже рассказывал Life.ru, Байден в предвыборном ролике попытался использовать критику своего возраста как преимущество в борьбе за голоса избирателей. В 60-секундном видео политик не отрицает, что уже не молод. Напомним, что выборы президента США пройдут 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад, — Джо Байден и Дональд Трамп.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров