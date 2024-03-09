"Я не молодой парень": Байден начал предвыборный ролик словами о своём возрасте

Президент США Джо Байден в предвыборном ролике попытался использовать критику своего возраста как преимущество в борьбе за голоса избирателей. В 60-секундном видео политик не отрицает, что уже не молод.

Предвыборный ролик Байдена. Видео © YouTube / Joe Biden

"Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чём дело, я понимаю, как сделать что-то для американского народа", — заявил Байден в предвыборном ролике, опубликованном на ютуб-канале президента США.

Напомним, сейчас Байдену 81 год, он является старейшим в истории президентом США. На момент ноябрьских выборов политику уже будет 82 года, а к окончанию срока — если он одержит победу — ему исполнится 86 лет. В Белом доме, к слову, ранее заявляли, что президент хорошо справляется со своими задачами "вопреки возрасту".