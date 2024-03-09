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9 марта, 16:45

"Я не молодой парень": Байден начал предвыборный ролик словами о своём возрасте

Байден заявил, что он "не молодой парень", но понимает, что нужно американцам

Президент США Джо Байден в предвыборном ролике попытался использовать критику своего возраста как преимущество в борьбе за голоса избирателей. В 60-секундном видео политик не отрицает, что уже не молод.

Предвыборный ролик Байдена. Видео © YouTube / Joe Biden

"Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чём дело, я понимаю, как сделать что-то для американского народа", — заявил Байден в предвыборном ролике, опубликованном на ютуб-канале президента США.

Напомним, сейчас Байдену 81 год, он является старейшим в истории президентом США. На момент ноябрьских выборов политику уже будет 82 года, а к окончанию срока — если он одержит победу — ему исполнится 86 лет. В Белом доме, к слову, ранее заявляли, что президент хорошо справляется со своими задачами "вопреки возрасту".

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Выборы президента США пройдут 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад, — Джо Байден и Дональд Трамп. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США. В то же время для Москвы предпочтительнее действующий американский лидер Джо Байден, отметил российский президент.

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Кадр из видео YouTube / Joe Biden

Наталья Исакова
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