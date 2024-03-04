"Не тёмная лошадка, а два старых коня": Медведев ёмко высказался о выборах президента США

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предстоящие президентские выборы в США, назвал действующего американского лидера Джо Байдена и его соперника Дональда Трампа "старыми конями". Такое заявление он сделал в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Медведев прокомментировал избирательную кампанию в США. Видео © Telegram / Знание.Новости

"Там (в США. — Прим. Лайфа) есть не тёмная лошадка, a две старые лошади или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят в соответствии с русской поговоркой, но они есть <...> и мне кажется, что шансы победить есть у каждого", — высказался Медведев о предвыборной гонке в Штатах.

Добавим, что Байдену 81 год, а Трампу — 77.