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4 марта, 10:46

"Не тёмная лошадка, а два старых коня": Медведев ёмко высказался о выборах президента США

Медведев назвал Байдена и Трампа двумя старыми конями

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя предстоящие президентские выборы в США, назвал действующего американского лидера Джо Байдена и его соперника Дональда Трампа "старыми конями". Такое заявление он сделал в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Медведев прокомментировал избирательную кампанию в США. Видео © Telegram / Знание.Новости

"Там (в США. — Прим. Лайфа) есть не тёмная лошадка, a две старые лошади или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят в соответствии с русской поговоркой, но они есть <...> и мне кажется, что шансы победить есть у каждого", — высказался Медведев о предвыборной гонке в Штатах.

Добавим, что Байдену 81 год, а Трампу — 77.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США. В то же время для Москвы предпочтительнее действующий американский лидер Джо Байден, отметил российский президент. Выборы президента США пройдут 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года ранее, — Джо Байден и Дональд Трамп.

В США раскрыли планы Трампа в случае победы на выборах
В США раскрыли планы Трампа в случае победы на выборах
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Кадр из видео Telegram / Знание.Новости

Наталья Исакова
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