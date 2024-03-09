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8 марта, 23:11

Байден ответил на идею Трампа провести дебаты

Байден заявил, что его участие в дебатах будет зависеть от поведения Трампа

Джо Байден и Дональд Трамп — нынешний и бывший президент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Джо Байден и Дональд Трамп — нынешний и бывший президент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский лидер Джо Байден высказался по поводу участия в дебатах со своим наиболее вероятным оппонентом — экс-президентом страны Дональдом Трампом. Как рассказал хозяин Белого дома журналистам, его решение относительно данного вопроса будет зависеть от поведения миллиардера.

"Это зависит от его поведения", — рассказал Байден.

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Напомним, Трамп предложил главному конкуренту на предстоящих выборах Джозефу Байдену провести публичные дебаты. Миллиардер подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для Соединённых Штатов и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо страны.

Анатолий Симоненко
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