Байден ответил на идею Трампа провести дебаты
Байден заявил, что его участие в дебатах будет зависеть от поведения Трампа
Джо Байден и Дональд Трамп — нынешний и бывший президент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американский лидер Джо Байден высказался по поводу участия в дебатах со своим наиболее вероятным оппонентом — экс-президентом страны Дональдом Трампом. Как рассказал хозяин Белого дома журналистам, его решение относительно данного вопроса будет зависеть от поведения миллиардера.
"Это зависит от его поведения", — рассказал Байден.
Напомним, Трамп предложил главному конкуренту на предстоящих выборах Джозефу Байдену провести публичные дебаты. Миллиардер подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для Соединённых Штатов и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо страны.