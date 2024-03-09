Байден ответил на идею Трампа провести дебаты

Американский лидер Джо Байден высказался по поводу участия в дебатах со своим наиболее вероятным оппонентом — экс-президентом страны Дональдом Трампом. Как рассказал хозяин Белого дома журналистам, его решение относительно данного вопроса будет зависеть от поведения миллиардера.

"Это зависит от его поведения", — рассказал Байден.