Трамп бросил Байдену вызов и загнал Белый дом в тупик
Трамп позвал Байдена на дебаты в любом месте и в любое время
Экс-президент США Дональд Трамп предложил главному конкуренту на предстоящих выборах Джозефу Байдену провести публичные дебаты. Вызов главе Белого дома политик бросил в своей соцсети Trurh Social.
Миллиардер подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для Соединённых Штатов и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо страны.
"Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте", — заявил политик.
Слова 45-го президента США уже прокомментировали в администрации Байдена. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, она не уполномочена комментировать этот вопрос, так как реагировать на подобные ситуации должен предвыборный штаб.
Ранее о президентских выборах в США высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик сравнил Байдена и Трампа с "двумя старыми лошадьми", каждая из которых имеет шанс на победу.
Flickr / Gage Skidmore / The White House