Трамп бросил Байдену вызов и загнал Белый дом в тупик

Экс-президент США Дональд Трамп предложил главному конкуренту на предстоящих выборах Джозефу Байдену провести публичные дебаты. Вызов главе Белого дома политик бросил в своей соцсети Trurh Social.

Миллиардер подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для Соединённых Штатов и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо страны.

"Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте", — заявил политик.

Слова 45-го президента США уже прокомментировали в администрации Байдена. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, она не уполномочена комментировать этот вопрос, так как реагировать на подобные ситуации должен предвыборный штаб.