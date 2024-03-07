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6 марта, 22:58

Трамп бросил Байдену вызов и загнал Белый дом в тупик

Трамп позвал Байдена на дебаты в любом месте и в любое время

Экс-президент США Дональд Трамп предложил главному конкуренту на предстоящих выборах Джозефу Байдену провести публичные дебаты. Вызов главе Белого дома политик бросил в своей соцсети Trurh Social.

Миллиардер подчеркнул, что хочет обсудить с демократом вопросы, которые важны для Соединённых Штатов и всего американского народа. Такая встреча, считает Трамп, пойдёт на благо страны.

"Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте", — заявил политик.

Слова 45-го президента США уже прокомментировали в администрации Байдена. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, она не уполномочена комментировать этот вопрос, так как реагировать на подобные ситуации должен предвыборный штаб.

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Ранее о президентских выборах в США высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик сравнил Байдена и Трампа с "двумя старыми лошадьми", каждая из которых имеет шанс на победу.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore / The White House

Илья Пушкарев
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