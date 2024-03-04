Трамп победил в суде по делу о запрете участия в праймериз

Американский Верховный суд разрешил бывшему главе государства Дональду Трампу принять участие в первичных президентских выборах (праймериз) в Колорадо. Таким образом, инстанция отменила запрет, который был введён Верховным судом этого штата.

"Так как ответственность за исполнение третьего раздела четырнадцатой поправки к Конституции Соединённых Штатов Америки в отношении лиц, которые занимают государственные должности, и кандидатов лежит на Конгрессе, а не на штатах, данное решение отменяется", — сказано в заключении Верховного суда США.

Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года Верховный суд Колорадо посчитал незаконным участие Трампа во внутрипартийных выборах на территории штата. Решение объясняется якобы причастностью 45-го президента США к организации штурма Капитолия в 2021-м. Выборы главы американского государства состоятся в ноябре.