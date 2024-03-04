Трамп победил в суде по делу о запрете участия в праймериз
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз в Колорадо
Дональд Трамп. Обложка © TASS / AP
Американский Верховный суд разрешил бывшему главе государства Дональду Трампу принять участие в первичных президентских выборах (праймериз) в Колорадо. Таким образом, инстанция отменила запрет, который был введён Верховным судом этого штата.
"Так как ответственность за исполнение третьего раздела четырнадцатой поправки к Конституции Соединённых Штатов Америки в отношении лиц, которые занимают государственные должности, и кандидатов лежит на Конгрессе, а не на штатах, данное решение отменяется", — сказано в заключении Верховного суда США.
Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года Верховный суд Колорадо посчитал незаконным участие Трампа во внутрипартийных выборах на территории штата. Решение объясняется якобы причастностью 45-го президента США к организации штурма Капитолия в 2021-м. Выборы главы американского государства состоятся в ноябре.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова работать с любым президентом США. При этом предпочтительнее действующий американский лидер Джо Байден. Выборы президента США состоятся 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад, — Джо Байден и Дональд Трамп.