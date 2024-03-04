Названа причина первого поражения Трампа от Хейли на праймериз

Избиратели в столичном округе Колумбия отличаются от сторонников Республиканской партии в других американских штатах. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова, комментируя первую победу Никки Хейли над Дональдом Трампом на праймериз республиканцев. По словам эксперта, электорат в Колумбии можно отнести к столичным и более прогрессивным жителям, которым кандидатура 52-летней Хейли кажется симпатичнее.

"Она [Хейли] молодая по меркам американской политической системы и энергичная женщина-политик в Консервативной партии. Помимо того, в округе проживает большое количество госслужащих, которых команда Трампа пообещала в случае победы на выборах в ноябре уволить и заменить на более лояльных. Команда Трампа уже успела присвоить своей оппонентке статус "королевы болота", так как Колумбия считается округом с небольшим количеством делегатов и несёт минимальное преимущество в масштабе всей избирательной кампании", — пояснила эксперт в беседе с Life.ru.

Победа Хейли, по словам политолога, скорее сняла с неё ярлык неспособной выиграть ни один праймериз. Грибова отметила, что это можно использовать в двух случаях: если Хейли будет претендовать на должность вице-президента и идти на выборы в связке с Трампом или выдвинется как независимый кандидат и станет спойлером (кандидат, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов у другого кандидата со сходной символикой или программой, повышая тем самым шансы на победу кандидата с противоположной позицией) экс-лидера Соединённых Штатов.

В США 5 марта состоится "супервторник", в этот день праймериз пройдут сразу в 15 штатах. Грибова уточнила, что в них абсолютной поддержкой пользуется Трамп, поэтому выигрыш Хейли в Колумбии стал первым и единственным.