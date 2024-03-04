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4 марта, 03:35

Хейли впервые победила Трампа на праймериз в США

WP: Никки Хейли впервые побеждает Трампа на праймериз республиканцев в США

Кандидат в президенты США Никки Хейли. Обложка © ТАСС / АР / Chuck Burton

Кандидат в президенты США Никки Хейли. Обложка © ТАСС / АР / Chuck Burton

Стало известно о первой победе на праймериз американских республиканцев бывшего постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли. Как передаёт The Washington Post, это событие произошло в округе Колумбия.

По данным издания, по итогам обработки примерно 99% бюллетеней в столичном округе прогнозируется победа Хейли. Также сообщается, что экс-постпред США в ООН набирает около 63% голосов, а её соперник — бывший американский лидер Дональд Трамп — примерно 33% голосов.

Трамп обошёл Хейли на праймериз в Мичигане
Трамп обошёл Хейли на праймериз в Мичигане

Ранее Life.ru писал, что во время выступления перед своими сторонниками, которое транслировали американские телеканалы, Хейли сообщила американцам, что твёрдо решила дойти до конца выборной гонки, несмотря на поражение в праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она когда-то являлась.

Алексей Соловьёв
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