Хейли впервые победила Трампа на праймериз в США

Стало известно о первой победе на праймериз американских республиканцев бывшего постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли. Как передаёт The Washington Post, это событие произошло в округе Колумбия.

По данным издания, по итогам обработки примерно 99% бюллетеней в столичном округе прогнозируется победа Хейли. Также сообщается, что экс-постпред США в ООН набирает около 63% голосов, а её соперник — бывший американский лидер Дональд Трамп — примерно 33% голосов.