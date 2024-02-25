Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но не хочет сдаваться

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли твёрдо решила дойти до конца выборной гонки, несмотря на поражение в праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она когда-то являлась. Об этом политик заявила во время выступления перед своими сторонниками, которое транслировали американские телеканалы.

"Ранее на этой неделе я говорила, что независимо от того, что произойдёт в Южной Каролине, я продолжу участие в гонке. Я женщина слова. Я не сдамся", — сказала Хейли, не забыв поздравить с победой соратника по партии Дональда Трампа.