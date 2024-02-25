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25 февраля, 02:43

Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но не хочет сдаваться

Хейли не снимет свою кандидатуру, несмотря на поражение в Южной Каролине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. Обложка © ТАСС / AP / Chris Carlson

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли. Обложка © ТАСС / AP / Chris Carlson

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли твёрдо решила дойти до конца выборной гонки, несмотря на поражение в праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она когда-то являлась. Об этом политик заявила во время выступления перед своими сторонниками, которое транслировали американские телеканалы.

"Ранее на этой неделе я говорила, что независимо от того, что произойдёт в Южной Каролине, я продолжу участие в гонке. Я женщина слова. Я не сдамся", — сказала Хейли, не забыв поздравить с победой соратника по партии Дональда Трампа.

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Ранее кандидат в президенты, уже побывавший во главе государства, признался, что не ожидал столь убедительной победы в праймериз в Южной Каролине. По словам Трампа, в штате много раз проходили праймериз, но у него голосов больше, чем у кого-либо за всю историю.

Лариса Сафронова
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