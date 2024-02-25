Трамп: Не ожидал столь убедительной победы в праймериз в Южной Каролине

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что результаты первичных выборов (праймериз) в Южной Каролине в субботу, 24 февраля, оказались выше его ожиданий.

Ведущие американские СМИ вскоре после закрытия избирательных участков спрогнозировали победу Трампа. Так, по информации NBC, по итогам обработки 34% бюллетеней у него 59,4% голосов. Сам же кандидат, выступая перед сторонниками, заявил, что не рассчитывал на такие убедительные результаты и никогда не видел, чтобы в рядах республиканцев было такое единение.

"В штате много раз проходили праймериз, но у нас в два раза больше голосов, чем у кого-либо в истории", — резюмировал политик.