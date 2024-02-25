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25 февраля, 01:30

Трамп замыслил крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы

США в случае победы на выборах Дональда Трампа ожидает самая грандиозная за всю их историю депортация мигрантов. О своих намерениях бороться с этой "угрозой" кандидат в президенты заявил на проходящей в Вашингтоне Конференции консервативных политических действий.

"Они (незаконные мигранты. — Прим. Life.ru) убивают наших людей, они убивают нашу страну", — сообщил политик, чьё выступление транслировали организаторы мероприятия.

Трамп также посетовал, что ему предъявлено множество уголовных обвинений и назвал себя "гордым политическим диссидентом". Тем не менее он выразил надежду, что является не только прошлым, но и будущим лидером страны.

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А ранее Дональд Трамп спрогнозировал США при Байдене проигрыш в возможной третьей мировой войне. По словам бывшего главы государства, "если криводушный Джо и его приспешники одержат победу в 2024 году, худшее будет ещё впереди".

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ТАСС / AP / David Yeazell

Лариса Сафронова
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