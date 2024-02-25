Трамп замыслил крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы

США в случае победы на выборах Дональда Трампа ожидает самая грандиозная за всю их историю депортация мигрантов. О своих намерениях бороться с этой "угрозой" кандидат в президенты заявил на проходящей в Вашингтоне Конференции консервативных политических действий.

"Они (незаконные мигранты. — Прим. Life.ru) убивают наших людей, они убивают нашу страну", — сообщил политик, чьё выступление транслировали организаторы мероприятия.

Трамп также посетовал, что ему предъявлено множество уголовных обвинений и назвал себя "гордым политическим диссидентом". Тем не менее он выразил надежду, что является не только прошлым, но и будущим лидером страны.