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24 февраля, 23:31

Трамп объяснил, почему Путин хочет видеть Байдена президентом США

Трамп согласился с Путиным и признал, что Байден выгоднее для РФ как глава США

Нынешний президент США Джозеф Байден действительно является более удобным вариантом для Москвы, как говорил российский лидер Владимир Путин. Такое заявление в Вашингтоне сделал Дональд Трамп.

Выступая на Конференции консервативных политических действий, экс-глава Белого дома напомнил, что когда-то он воспрепятствовал строительству Россией газопровода "Северный поток – 2". Но как только в президентское кресло уселся Байден, работы над топливной магистралью продолжились.

"Я много разговаривал с Путиным. Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочёл бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен", — произнёс Трамп.

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Ранее 45-й американский лидер усомнился в том, что 81-летний Байден сможет принять участие в выборах. По мнению Трампа, его конкурент может не дотянуть до голосования.

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Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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