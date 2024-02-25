Трамп объяснил, почему Путин хочет видеть Байдена президентом США
Трамп согласился с Путиным и признал, что Байден выгоднее для РФ как глава США
Нынешний президент США Джозеф Байден действительно является более удобным вариантом для Москвы, как говорил российский лидер Владимир Путин. Такое заявление в Вашингтоне сделал Дональд Трамп.
Выступая на Конференции консервативных политических действий, экс-глава Белого дома напомнил, что когда-то он воспрепятствовал строительству Россией газопровода "Северный поток – 2". Но как только в президентское кресло уселся Байден, работы над топливной магистралью продолжились.
"Я много разговаривал с Путиным. Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочёл бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен", — произнёс Трамп.
Ранее 45-й американский лидер усомнился в том, что 81-летний Байден сможет принять участие в выборах. По мнению Трампа, его конкурент может не дотянуть до голосования.
Flickr / Trump White House Archived