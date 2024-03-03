Трамп обошёл Хейли на праймериз в Мичигане
NBC: Трамп обогнал Хейли на 98% на предварительном голосовании в Мичигане
Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЧЕ
Экс-президент США Дональд Трамп обошёл свою конкурентку, экс-постпреда при ООН Никки Хейли на партийном собрании (кокусах) в штате Мичиган. Результат Трампа составил почти 98% голосов, сообщает телеканал NBC.
Согласно более точному прогнозу, Трамп получает 97,8% голосов, Хейли — 2,2%. Эта оценка была сформирована, учитывая, что 99% голосов уже были подсчитаны. На проходящем партийном собрании определяют, за кого будут отданы голоса 39 делегатов от Мичигана на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года, когда определится номинант на президентские выборы, намеченные на ноябрь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предвыборная кампания в США приобретает острые формы. По словам лидера РФ, нашей стране было бы некорректно в неё вмешиваться. Выборы президента США пройдут 4 ноября. Высока вероятность, что за пост главы Белого дома будут бороться те же кандидаты, что и четыре года ранее, — Джо Байден и Дональд Трамп.