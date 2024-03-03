Трамп обошёл Хейли на праймериз в Мичигане

Экс-президент США Дональд Трамп обошёл свою конкурентку, экс-постпреда при ООН Никки Хейли на партийном собрании (кокусах) в штате Мичиган. Результат Трампа составил почти 98% голосов, сообщает телеканал NBC.

Согласно более точному прогнозу, Трамп получает 97,8% голосов, Хейли — 2,2%. Эта оценка была сформирована, учитывая, что 99% голосов уже были подсчитаны. На проходящем партийном собрании определяют, за кого будут отданы голоса 39 делегатов от Мичигана на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года, когда определится номинант на президентские выборы, намеченные на ноябрь.