Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным
Байден: Трамп преклоняется перед Путиным и позволит ему делать что угодно
Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп настолько преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным, что позволит ему делать всё что заблагорассудится. Такое заявление сделал действующий американский лидер Джо Байден во время торжественного ужина в журналистском клубе "Гридирон", на котором собрались самые влиятельные представители вашингтонской прессы, а также присутствовали эстонский премьер-министр Кая Каллас и украинский посол в Штатах Оксана Макарова.
"Как я уже говорил в своём послании "О положении страны", мы живём в беспрецедентный для демократии момент — беспрецедентный момент в истории. Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: "Делайте, чёрт возьми, что хотите". [Бывший] американский президент действительно сказал это", — подчеркнул президент.
Он озвучил ещё одно занятное критическое замечание в адрес потенциального конкурента на грядущих в США выборах. По мнению 81-летнего политика, один из его соперников чересчур стар и не обладает достаточным психическим здоровьем, чтобы возглавлять США. Также американский лидер пообещал в ближайшие месяцы продемонстрировать, как уровень жизни граждан США поднялся за последние четыре года, пандемия была преодолена, проблемы в экономике решены, а Штаты вновь прочно занимают главенствующую роль в мире. 77-летний Трамп же, с его точки зрения, продолжает представлять политическую угрозу для страны, "отравляя" американскую демократию и распространяя "дезинформацию" повсюду. А ещё Байден предупредил конгрессменов из Республиканской партии, что объявить ему импичмент не выйдет.
Ранее Life.ru сообщал о том, что республиканцу Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться на грядущих президентских выборах. В то же время представитель Демократической партии Байден тоже получил достаточное число голосов. Выборы на пост главы Соединённых Штатов пройдут 5 ноября 2024 года. Сам Трамп уверен, что победит и вновь займёт должность главы страны.
ТАСС / ЕРА / WILL OLIVER