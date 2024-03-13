Трамп набрал голоса для выдвижения кандидатом в президенты

Экс-лидер США Дональд Трамп набирает необходимое для выдвижения кандидатом на осенних выборах количество голосов делегатов. Такой прогноз привёл телеканал CNN.

Трамп выигрывает первичные выборы в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи, заручаясь поддержкой 1219 делегатов. Согласно правилам Республиканской партии, претендент должен набрать 1215 голосов.

Политолог оценил шансы Трампа на победу в президентских выборах

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Ранее Life.ru писал, что необходимое количество голосов собрал и демократ Джо Байден. Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.