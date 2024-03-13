Байден собрал голоса, чтобы стать кандидатом от демократов на выборах

Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз в штате Джорджия и набрал достаточное число голосов делегатов национального съезда Демократической партии, на котором будет объявлен кандидат в президенты США на предстоящих выборах. Об этом сообщили американские СМИ.

"Президент Байден победит на праймериз Демократической партии Джорджии, согласно прогнозам штаба. Это обеспечит ему достаточно голосов для выдвижения на пост президента от Демократической партии", — привела The Hill данные DDHQ, веб-сайта, специализирующегося на освещении результатов выборов.

А ранее политолог спрогнозировал победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. По его словам, об этом свидетельствует успех экс-президента во внутрипартийных республиканских праймериз, проведённых в 15 штатах. В 14 из них кандидат одержал победу, и только в одном его обошёл "дублёр" — бывший постпред США при ООН Никки Хейли. К тому же Трамп опережает Байдена на 5–6 пунктов, при этом разрыв постоянно увеличивается.