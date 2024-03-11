Политолог оценил шансы Трампа на победу в президентских выборах
Политолог Сипров: Шансы Дональда Трампа стать президентом США растут
В выборах президента США в 2024 году можно с уверенностью прогнозировать победу бывшего лидера страны Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог Вадим Сипров.
По его словам, о будущей победе Трампа свидетельствует его успех в так называемом "супервторнике" — внутрипартийных республиканских праймериз, проведённых в 15 штатах. В 14 из них кандидат одержал победу и только в одном его обошёл "дублёр" — бывший постпред США при ООН Никки Хейли. К тому же бывший лидер США опережает нынешнего президента Байдена на 5–6 пунктов, при этом разрыв постоянно увеличивается.
Сипров также сообщил, что Байдена всё равно нельзя списывать со счетов. Вопрос только в том, дойдёт ли он до выборов. К тому же непонятно, как поступят демократы, если он окажется недееспособным. Многие граждане также обеспокоены здоровьем нынешнего президента и считают, что в этом возрасте баллотироваться не нужно.
Есть ещё один участник гонки — Роберт Кеннеди-младший, покинувший ряды Демпартии в том году и пытающийся бороться за пост президента как независимый кандидат.
"Программа Кеннеди нацелена на противодействие повышенному влиянию корпораций на государственное управление в США. Достаточно сильно проработана и так называемая антипрививочная повестка. Сейчас в Америке уже признают, что местная вакцина от COVID-19 была опасна и вызвала множество смертей", — напомнил Сипров.
Он предположил, что Кеннеди может попытаться использовать свою принадлежность к знаменитому американскому семейству как преимущество.
Ранее Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. 52-летняя политесса поблагодарила своих сторонников за поддержку. Она пожелала Трампу удачи и призвала своего оппонента сделать всё, чтобы заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые голосовали за неё.
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