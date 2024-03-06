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6 марта, 15:25

Трамп лишился конкурентки: Хейли отказалась от борьбы за кресло президента США

Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов в президенты США от республиканцев

Фото © AP / TASS / David J. Phillip

Фото © AP / TASS / David J. Phillip

Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли, как ранее предсказывали СМИ, отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. 52-летняя политесса поблагодарила своих сторонников за поддержку. Она пожелала Трампу удачи и призвала своего оппонента сделать всё, чтобы заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые голосовали за неё.

"Настало время приостановить мою кампанию", — объявила она в своём обращении к избирателям в среду, 6 марта.

К слову, эксперты считают, что у Хейли были неплохие шансы на успех. Она являлась первой цветной женщиной — и пятой женщиной за всю историю, — которая баллотируется на пост президента от Республиканской партии в качестве основного кандидата. Словом, её кандидатура полностью соответствовала западной повестке.

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Ранее Хейли уступила экс-президенту Дональду Трампу на праймериз в "супервторник". Первичные выборы республиканцев состоялись в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.

Марина Калегина
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