Последний конкурент Дональда Трампа Никки Хейли, как ранее предсказывали СМИ, отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. 52-летняя политесса поблагодарила своих сторонников за поддержку. Она пожелала Трампу удачи и призвала своего оппонента сделать всё, чтобы заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые голосовали за неё.

"Настало время приостановить мою кампанию", — объявила она в своём обращении к избирателям в среду, 6 марта.

К слову, эксперты считают, что у Хейли были неплохие шансы на успех. Она являлась первой цветной женщиной — и пятой женщиной за всю историю, — которая баллотируется на пост президента от Республиканской партии в качестве основного кандидата. Словом, её кандидатура полностью соответствовала западной повестке.