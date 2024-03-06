СМИ узнали о планах Хейли выйти из президентской гонки

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли хочет сегодня объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, сообщила газета The Wall Street Journal.

"Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду утром. Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН, как ожидается, выступит с коротким заявлением около десяти часов (18:00 мск)", — говорится в публикации.

При этом в издании отметили, что своего соперника — бывшего президента Штатов Дональда Трампа — напрямую она не поддержит. Тем не менее политик призовёт оппонента заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые голосовали за неё.