СМИ узнали о планах Хейли выйти из президентской гонки
WSJ: Хейли намерена приостановить участие в праймериз республиканцев
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли хочет сегодня объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду утром. Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН, как ожидается, выступит с коротким заявлением около десяти часов (18:00 мск)", — говорится в публикации.
При этом в издании отметили, что своего соперника — бывшего президента Штатов Дональда Трампа — напрямую она не поддержит. Тем не менее политик призовёт оппонента заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые голосовали за неё.
Напомним, Хейли уступила экс-президенту Дональду Трампу на праймериз в "супервторник". Первичные выборы республиканцев состоялись в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. В общей сложности разыгрывалось 865 из 2429 голосов делегатов.
ТАСС / AP / Tony Gutierrez