Трамп воодушевлён победой на праймериз в 12 из 15 штатов в "супервторник"
Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Joe Raedle
Дональд Трамп побеждает на президентских праймериз сразу в 12 штатах по результатам голосования в "супервторник" (5 марта) — важнейший день внутрипартийных выборов, в ходе которых сторонники Республиканской и Демократической партий голосуют за претендентов, которых хотят выдвинуть в кандидаты на пост главы государства. Об этом свидетельствуют данные NBC.
Праймериз и кокусы республиканцев состоялись в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. В ходе них разыгрывалось в общей сложности 865 из 2429 голосов делегатов. С Трампом за них борется бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
"Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", — высказался о своём лидерстве в 12 штатах Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.
Как сообщал Life.ru, в декабре 2023 года суд Колорадо посчитал незаконным участие Трампа во внутрипартийных выборах на территории штата из-за обвинений в причастности к организации штурма Капитолия в 2021-м. Но Верховный суд США снял данный запрет, отказав инстанциям штатов в праве принимать такие решения.