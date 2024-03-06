Трамп воодушевлён победой на праймериз в 12 из 15 штатов в "супервторник"

Дональд Трамп побеждает на президентских праймериз сразу в 12 штатах по результатам голосования в "супервторник" (5 марта) — важнейший день внутрипартийных выборов, в ходе которых сторонники Республиканской и Демократической партий голосуют за претендентов, которых хотят выдвинуть в кандидаты на пост главы государства. Об этом свидетельствуют данные NBC.

Праймериз и кокусы республиканцев состоялись в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. В ходе них разыгрывалось в общей сложности 865 из 2429 голосов делегатов. С Трампом за них борется бывший постпред США при ООН Никки Хейли.