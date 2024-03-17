"Джо, ты уволен": Трамп уверен, что снова станет президентом США
Трамп выразил уверенность, что победит на выборах президента США в ноябре
Экс-президент Америки Дональд Трамп. Обложка © X / Shutterstock / FOTODOM
Экс-президент Америки Дональд Трамп убеждён, что победит на предстоящих выборах в ноябре. Об этом он сообщил собравшимся на митинге в штате Огайо.
"Я уверен, нам удастся это сделать… Мы скажем Байдену: "Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал", — заявил Трамп.
Он также назвал Байдена "угрозой американской демократии". По его словам, когда страной управляют некомпетентные люди, это время превращается в вечность. Также Трамп упрекнул действующего американского лидера в бездействии в вопросах разрешения миграционного кризиса на границе с Мексикой, росте инфляции в стране и других проблемах.
В заключение Трамп заявил, что все катастрофы можно обратить вспять, если вернуть его в Белый дом, и выразил уверенность, что "мы с этим справимся", явно имея в виду свой электорат.
Ранее Life.ru писал, что Трамп набирает необходимое для выдвижения кандидатом на осенних выборах количество голосов делегатов. Необходимое количество голосов собрал и демократ Джо Байден. Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.