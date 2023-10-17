Трамп объяснил, почему при нём не произошло конфликта на Украине
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным во время президентского срока
Бывший американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Саммит Россия – США, 2018 год. Обложка © kremlin.ru
Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о том, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Выступая перед сторонниками в Айове, бывший глава Белого дома заявил, что при нём конфликта на Украине не было бы никогда.
"У меня были очень хорошие отношения с Путиным", — заявил политический деятель.
Также Трамп вспомнил о действующем лидере США Джо Байдене, заявив, что американцы на сегодняшний день близки к третьей мировой войне, так как президентом является "некомпетентный дурак, не осознающий всей опасности применения ядерного оружия". Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что если бы он остался на посту главы государства, то конфликта на Украине никогда бы не было.
Бывший американский лидер Дональд Трамп регулярно высказывается по теме украинского конфликта и выступает против оказания военной помощи Киеву. В частности, он утверждал, что может заставить Зеленского заключить мир с Россией за один день. К слову, в случае своего избрания Трамп обещает незамедлительно прекратить конфликт на Украине.