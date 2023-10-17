Трамп объяснил, почему при нём не произошло конфликта на Украине

Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о том, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Выступая перед сторонниками в Айове, бывший глава Белого дома заявил, что при нём конфликта на Украине не было бы никогда.

"У меня были очень хорошие отношения с Путиным", — заявил политический деятель.

Также Трамп вспомнил о действующем лидере США Джо Байдене, заявив, что американцы на сегодняшний день близки к третьей мировой войне, так как президентом является "некомпетентный дурак, не осознающий всей опасности применения ядерного оружия". Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что если бы он остался на посту главы государства, то конфликта на Украине никогда бы не было.